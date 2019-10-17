Экономика
КоммерсантъДоходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили создание в Раде объединения по «возвращению» Кубани
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что возглавил новое межфракционное объединение, которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".
РИА Новости 13:32
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия 12:37
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Армия и оружие
США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов, сообщил вице-президент США Майк Пенс.
BFM.ru 13:57
Политика
Трамп внёс на утверждение Сената США новую кандидатуру посла в России
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената кандидатуру Джона Салливана на пост посла в Москве.
News.ru 12:53
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
РБК 12:19
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Общество
Умерла известная кубинская балерина Алисия Алонсо
Алисия Алонсо участвовала в создании Американского балетного театра, работала в Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным и другими прославленными постановщиками.
Эхо Москвы 13:31
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15 октября в 22:52
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru 13:36
Наука
Управление волной: ученые представили метаматериал с улучшенным контролем свойств
Николаос Лазаридис и Георгиос Циронис, специалисты из лаборатории сверхпроводящих метаматериалов НИТУ «МИСиС» и Критского центра квантовой запутанности и нанотехнологий Университета Крита, смоделировали метаматериал со специально подобранной структурой, которая позволяет более эффективно контролировать распространение электромагнитных волн.
Naked Science 06:23
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Политика
Зеленский удивил новым условием принятия «формулы Штайнмайера»
16 октября Владимир Зеленский на встрече с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом рассказал, когда Киев имплементирует формулу по Донбассу, придуманную президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Российский Диалог вчера в 10:27
Единоборства
В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика
Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
МК-Спорт 03:59
Футбол
Галямин назвал трансфер Филиппа большой глупостью
Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин в эфире YouTube-канала «СЭ» оценил трансфер нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».
Спорт-Экспресс 11:37
Футбол
Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
МК-Спорт 04:40
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия 15 октября в 23:50
Политика
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Верховная рада создала следственную комиссию по расследованию действий телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, а также для обеспечения противодействия «информационному воздействию» России.
RT на русском 11:27
Общество
СМИ сообщили о лишении Жигунова квартиры из-за долгов
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Известия 07:37
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Политика
Подлодку проекта 885М «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года
Головная подлодка проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" будет сдана флоту не раньше конца 2020 года.
ТАСС 12:06
Происшествия
Экс-майора МВД Алексея Дымовского арестовали в Новороссийске
В Новороссийске до 15 ноября арестован бывший майор МВД Алексей Дымовский, сообщает ТАСС со ссылкой на Краснодарский краевой суд.
Новая Кубань 10:47
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар в Сирии
Известия вчера в 18:29