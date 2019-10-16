Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Политика США могут пригласить Россию на следующий саммит G7 Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя.

Происшествия Журналисту в Забайкалье сломали руку в больничном изоляторе Краснокаменского журналиста Юрия Житлухина зверски избили в больничном изоляторе. При этом мужчине сломали левую руку и повредили голову.

Армия и оружие Опубликовано видео учений «Гром-2019» Появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019", его показал телеканал "Звезда".

Экономика Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.

Музыка Выступающих в России украинских артистов не пустят на Евровидение Украинские музыканты, которые хоть раз с 2014 года выступали в России, о Евровидении могут не мечтать - по крайней мере, свою страну им представлять на музыкальном конкурсе будет запрещено.

Экономика Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.

Спорт Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах Губернатор Токио Юрико Коикэ негативно отозвалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) провести в Саппоро марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Хоккей Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей 17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.