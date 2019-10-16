Экономика
КоммерсантъДоходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
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Глубоководные крабы оказались невостребованными на торгах в Росрыболовстве
Комсомольская правда16 октября в 06:00
«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром
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