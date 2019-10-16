Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
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