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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

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