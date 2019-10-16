Экономика
КоммерсантъДоходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.
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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.Коммерсантъ15 октября в 18:30
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной заявили в суде, что раскаиваются, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 03:27
Транспорт
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за поднятия цен на билеты
Генпрокуратура проводит проверку увеличения авиакомпанией «Победа» тарифов на международные перелеты, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК 06:10
Технологии
Ватикан выпустил электронные четки
В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
По факту обнаружения тела мертвой школьницы было возбуждено уголовное дело.
Интерфакс 04:03
Космос
Астероид размером с колонну Нельсона приблизится к Земле
Астероид, получивший название 2019 SR8, диаметром порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 16 октября, сообщает НАСА.
Газета Metro 15 октября в 05:31
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 01:39
Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 15 октября в 09:53
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Lenta.ru 04:07
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета вчера в 07:21
Политика
Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом
Выступление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Белом доме было больше похоже на нервный срыв, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.
REGNUM вчера в 21:44
Общество
Россия разрешила авиасообщение с Грузией
Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
Ореанда-Новости вчера в 10:58
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20