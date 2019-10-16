Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДоходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб.
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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ15 октября в 18:30

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Росрыболовство продало на крабовых аукционах 35 лотов на 142,4 млрд рублей

ТАСС06:00

«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром

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Государство заработало более 142 млрд руб. на крабовых аукционах

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Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов

Коммерсантъ15 октября в 18:30

Глубоководные крабы не нашли покупателей

Konkurent.ru13 октября в 22:59
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
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По факту обнаружения тела мертвой школьницы было возбуждено уголовное дело.
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Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

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В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31

В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
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Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции

Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
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Трамп назвал выступление Пелоси в Белом доме нервным срывом

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Россия разрешила авиасообщение с Грузией

Отмечается также, что у авиакомпании «Глобус» допуск был отозван. Авиасообщение с Грузией было закрыто 8 июля.
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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