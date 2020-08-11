Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%
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Объем продажи сырой нефти в России в июне текущего года составил 5,2 млрд долларов, 11 августа сообщает сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 43% выше, чем показатели экспорта в мае 2020 года.В источнике
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Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза
Rambler News Serviceвчера в 07:11