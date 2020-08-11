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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%

Объем продажи сырой нефти в России в июне текущего года составил 5,2 млрд долларов, 11 августа сообщает сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 43% выше, чем показатели экспорта в мае 2020 года.В источнике
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Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
Собеседник

Цена акций «Газпрома» снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

Собеседниквчера в 06:47
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМвчера в 06:10
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАССвчера в 06:19
103

Пушков рассказал о борьбе Германии и США за «Северный поток-2»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и Соединенных Штатах из-за строительства газопровода «Северный поток-2» беспрецедентной ситуацией, цитирует его слова РИА Новости.
Страна Советов on-line01:38
29

Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
REGNUM01:20

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
168

«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъвчера в 13:05
6

АвтоВАЗ станет выпускать автомобили на новой платформе

В мае этого года появилась информация о том, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит одному из поставщиков АвтоВАЗа -тольяттинской компании «Рулевые системы», которая будет выпускать рулевой механизм для автомобилей на платформе CMF-B-LS (одна из модификаций CMF-B).
Тарантас Ньюсвчера в 07:06
11

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06