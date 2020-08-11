Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%

Объем продажи сырой нефти в России в июне текущего года составил 5,2 млрд долларов, 11 августа сообщает сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 43% выше, чем показатели экспорта в мае 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Экспорт нефти из России в июне вырос на 7%, экспорт газа снизился на 7,4%

ПРАЙМвчера в 06:10
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
Собеседник

Цена акций «Газпрома» снизилась с начала 2020 года более чем на четверть

Собеседниквчера в 06:47
Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
2,1K

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,6K

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
120

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
102

Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США

В Пекине объявлено о введении персональных санкций против одиннадцати официальных лиц США, которые, по словам представившего этот список официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, «отвратительно действовали в подходе к вопросам, касающимся Сянгана».
REGNUMвчера в 12:18
29