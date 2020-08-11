Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%
Смотрите также
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
В Белоруссии освободили трех задержанных российских журналистов
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Роман Широков принес извинения избитому судье
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Земфира выступит в Сочи на Гран-при России «Формулы-1»
Китай ввел ответные санкции против должностных лиц США
В Москве 1043 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Лукашенко сделал первое заявление после выборов в Белоруссии
У 62-летнего Валерия Сюткина родился четвертый ребенок
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Вид клещей-переносчиков опасного вируса нашли на Дальнем Востоке
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Трамп снова заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7
РФ снизила импорт легковых автомобилей в I полугодии в 1,5 раза
МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Роман Широков принес извинения избитому судье
Uniper назвала возможной заморозку строительства «Северного потока - 2» из-за санкций США
Судья матча «Спартак» – «Сочи» объяснил решение назначить пенальти
В сенате США потребовали отставки Лукашенко
Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19
Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером
В ходе стрельбы у Белого дома был ранен сотрудник Секретной службы США
Объем продажи сырой нефти в России в июне текущего года составил 5,2 млрд долларов, 11 августа сообщает сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 43% выше, чем показатели экспорта в мае 2020 года.В источнике
Подробнее о событии
Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза
Rambler News Serviceвчера в 07:11