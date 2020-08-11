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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%

Объем продажи сырой нефти в России в июне текущего года составил 5,2 млрд долларов, 11 августа сообщает сайт Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 43% выше, чем показатели экспорта в мае 2020 года.В источнике
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ИА Красная Весна

Доходы от экспорта российской нефти в июне 2020 года выросли на 43%

ИА Красная Весна02:00
Российская газета

Цены дали плюс

Российская газетавчера в 15:30
Вести.Ru

Доходы поставок продовольствия России впервые превысили доходы от продажи газа

Вести.Ruвчера в 07:51
ТАСС

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за шесть месяцев упали вдвое

ТАССвчера в 15:17
Интерфакс

Экспорт электроэнергии из России в I полугодии сократился на 45,7%

Интерфаксвчера в 06:54
Московский Комсомолец

Доход России от экспорта нефти в июне упал на 43%

Московский Комсомолецвчера в 06:03
Rambler News Service

Доходы России от экспорта угля в январе-июне снизились в полтора раза

Rambler News Serviceвчера в 07:11

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08

Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
REGNUM01:20

Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьервчера в 15:01
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В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
Lenta.ru02:40
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба РФ признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам, сообщает сайт ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 14:03
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Болтон указал на шокирующее доверие Трампа к Путину

Наибольший шок за все время работы экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон испытал видя доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Хельсинки, об этом он рассказал 11 августа изданию Business Insider.
ИА Красная Весна02:40

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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