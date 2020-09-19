Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

Москва, 19 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на доходы физлиц) для российских граждан до 15% на доходы более 5 млн рублей позволит получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

Интерфакс01:45
REGNUM

В «Партии роста» раскритиковала законопроект о росте НДФЛ на высокие доходы

REGNUMвчера в 10:13
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
RT на русском

Эксперт оценил планы кабмина повысить НДФЛ для людей с высоким доходом

RT на русском20 сентября в 08:18
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45
Нижний сейчас

«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг

Нижний сейчас19 сентября в 02:13

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

Прокачка по газопроводу "Сила Сибири", по которому газ поступает российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай, возобновилась во вторник после проведения плановых профилактических работ, говорится в сообщении "Газпрома".
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
ТАСС02:12

ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
427

В Москве 1191 пациент излечился от коронавируса за сутки

Ещё 1191 пациент выздоровел после лечения от коронавирусной инфекции в Москве, всего московские врачи вылечили более 239 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
897

Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

Как рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, представители Киева принесли конфеты, чтобы угостить всех участников переговоров.
РИА Новостивчера в 11:50
62

Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщенности мирового сообщества

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 05:46 — REGNUM Мировому сообществу становится сложнее реагировать на глобальные проблемы из-за нарастающей разобщенности, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).
REGNUM22:46
32