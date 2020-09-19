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Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

Москва, 19 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на доходы физлиц) для российских граждан до 15% на доходы более 5 млн рублей позволит получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.В источнике
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ИА Красная Весна

Поступления в бюджет от прогрессивного НДФЛ начнутся не раньше 2022 года

ИА Красная Весна03:04
Интерфакс

Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

Интерфакс01:45
Нижний сейчас

«Новый НДФЛ, вероятность новой самоизоляции и итоги выборов новой гордумы в Нижнем Новгороде», – эксперт-мониторинг

Нижний сейчас19 сентября в 02:13
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45
REGNUM

В «Партии роста» раскритиковала законопроект о росте НДФЛ на высокие доходы

REGNUMвчера в 10:13

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАССвчера в 06:19
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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