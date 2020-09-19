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REGNUM
REGNUM

Доходы от повышения НДФЛ в России направят на лечение детей

Москва, 19 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Повышение НДФЛ (налог на доходы физлиц) для российских граждан до 15% на доходы более 5 млн рублей позволит получить дополнительный доход для лечения детей. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.В источнике
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Вести.Ru

Деньги от налога на богатых могут поступить в бюджет не раньше 2022г

Вести.Ru05:16
ИА Красная Весна

Поступления в бюджет от прогрессивного НДФЛ начнутся не раньше 2022 года

ИА Красная Весна03:04
ТАСС

Комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта об НДФЛ в 15% на доходы выше 5 млн руб

ТАССвчера в 08:41
REGNUM

В «Партии роста» раскритиковала законопроект о росте НДФЛ на высокие доходы

REGNUMвчера в 10:13
Интерфакс

Доходы от прогрессивного НДФЛ поступят в бюджет не раньше 2022 года

Интерфакс01:45
Лезги газет

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

Лезги газетвчера в 17:49
Катунь 24

В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Катунь 2419 сентября в 02:45

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Газета.Ruвчера в 14:50
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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Суд смягчил приговор осужденному по «московскому делу» Кириллу Жукову

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор машинисту московского метро Кириллу Жукову, осужденному по «московскому делу» за применение насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Коммерсантъ04:56

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Веснавчера в 12:32
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В Петербурге задержали бизнесмена, пытавшегося вмешаться в дело Метростроя

Оперативники ФСБ проводят мероприятия в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере со стороны бизнесмена, который якобы пытался вмешаться в ход расследования громкого уголовного дела — в отношении акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова.
REGNUM04:45
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
ТАСС04:59
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