с чего всё началось

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Технологии США пытается убедить MediaTek сократить поставки чипсетов для Huawei Ещё в мае Huawei потеряла крупного партнёра в лице TSMC вследствие санкций со стороны США.

Общество Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 11

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах. 58

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 91

Автоспорт Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020 Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».

Культура Известный журналист Андрей Лошак стал героем передачи Дудя Юрию гость рассказал о своем ремесле, творческих проектах и, конечно же, зарплате Героем известной передачи "вДудь" Юрия Дудя стал журналист Андрей Лошак.

Авто На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada Несколько дней назад в паблике "AvtoVAZ News" в соцсети "ВКонтакте" появилась новость о том, что на автомобильном заводе ЗАЗ "восстановили" выпуск машин бренда Lada. 63

Хоккей «Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".

Кино Появилась информация о хронометраже фильма «Довод» Кристофера Нолана Лос-Анджелес, США, 14 июля 2020, 23:53 — REGNUM В сеть «утекла» информация о хронометраже фильма Кристофера Нолана «Довод».

Армия и оружие Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. 8

Футбол «Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу Во вторник, 14-го июля, стало известно, что переговоры между аргентинским "Сан-Лоренсо" и московским ЦСКА о трансфере форварда Адольфо Гайча продолжаются.

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,5K

Экономика Автор самого точного рублевого прогноза рассказал, чего ждать теперь Рубль даже может вернуться к докоронавирусному уровню, однако осенью его ждет ослабление из-за выборов США и отложенных последствий Covid-19, считает стратег Santander Bank Polska SA из Варшавы Войцех Мазуркевич, автор самых точных прогнозов по рублю во втором квартале по версии Bloomberg.

Футбол «Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Ещё 9,5 – выход из группы, а высокий клубный рейтинг принёс дополнительные 20 млн.