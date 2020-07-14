Энергетика
REGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 19:12, Ашберн
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Космос
В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита
Поскольку некоторые изотопы имеют период полураспада всего несколько дней, музей смог подтвердить, что камни были от метеорита, который упал недавно.
Популярная механика 07:27
Происшествия
В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев
Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.
ТАСС 16:59
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Футбол
«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо
В «МЮ» надеются выручить дополнительные средства на покупку новых игроков.
Sports.ru 18:04
Происшествия
В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе
Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
REGNUM 17:50
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Политика
Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Происшествия
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Футбол
«Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы
Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.
Чемпионат 18:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика
Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию.
Известия 10:26
Космос
Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе
Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы.
ТК Звезда вчера в 00:57
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
«Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых
14 июля на Донбассе ранены семеро украинских оккупантов.
Rusvesna.su 18:30
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com вчера в 07:29
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США.
РИА Новости 18:57
Технологии
США пытается убедить MediaTek сократить поставки чипсетов для Huawei
Ещё в мае Huawei потеряла крупного партнёра в лице TSMC вследствие санкций со стороны США.
3DNews вчера в 04:57
Политика
Суд в США разрешил племяннице Трампа обсуждать свою книгу
Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 04:32 — REGNUM Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Мэри Трамп публично рассказывать или обсуждать свою книгу, которую планируют издать 14 июля.
REGNUM вчера в 21:32