с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Космос В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита Поскольку некоторые изотопы имеют период полураспада всего несколько дней, музей смог подтвердить, что камни были от метеорита, который упал недавно.

Происшествия В Москве из-за сильного ветра повалено более 20 деревьев Сильный ветер привел к падению более 20 деревьев в разных округах Москвы, повреждено около десяти машин.

Общество В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. 150

Происшествия В городе Долгопрудный локализовали пожар на обувном складе Долгопрудный, Московская область, 15 июля 2020, 00:50 — REGNUM Пожар на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области локализован пожарными, 15 июля сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону. 12

Происшествия Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов. 274

Общество На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики. 543

Политика Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение. 144

Политика Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР. 3

Происшествия Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. 24

Футбол «Аталанта» вышла на второе место по забитым голам в сезоне в топ-5 лиг Европы Только "Баварии" удалось забить больше голов в топ-5 лиг Европы. (100 голов в 34 матчах чемпионата Германии), сообщается в "твиттере" B / R Football.

Общество В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.

Недвижимость Однокомнатные квартиры теряют популярность Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья». 16

Армия и оружие Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. 8

Политика Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии "В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Политика Трамп заявил, что Евросоюз был создан для получения выгоды от США Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз был создан, чтобы получать выгоду от США.

Технологии США пытается убедить MediaTek сократить поставки чипсетов для Huawei Ещё в мае Huawei потеряла крупного партнёра в лице TSMC вследствие санкций со стороны США.