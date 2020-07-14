Энергетика
Аргументы и ФактыДоходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа
По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБК13 июля в 23:00
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Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
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