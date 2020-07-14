с чего всё началось

По мнению руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа на экспорт. Ранее сообщалось, что стоимость золота обновила максимум с 2011 года.

Доходы РФ от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа

Автоспорт Составы команд 2021: Контракты и слухи Себастьян Феттель в Ferrari, Карлос Сайнс в McLaren и Даниэль Риккардо в Renault ещё до первой гонки в 2020-м знали, что в конце сезона покинут команды.

Здоровье Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 497

Происшествия В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 530

Происшествия Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник. 14

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 139

Гаджеты Проблемы с 10-нм техпроцессом продолжают рушить планы Intel, а 7 нм ждать ещё долго Источник изображения: Intel Как признался в ходе телеконференции Susquehanna известный журналист Чарли Демерджян (Charlie Demerjian), проблемы с освоением 10-нм техпроцесса продолжают преследовать Intel.

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 17

Технологии SpaceX начала набор тестеров для сервиса Starlink В письме SpaceX, который опубликовал один из пользователей Reddit, содержится обращение к будущим клиентам с просьбой подтвердить фактический адрес проживания.

Футбол Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2