с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

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