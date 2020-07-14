Энергетика
REGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
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с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
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Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного коронавируса
Болеющие коронавирусом бессимптомно чаще заражают здоровых, чем те, у кого есть проявления вируса, предупредила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 07:15
Общество
Сбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Общественная служба новостей 10:14
Технологии
США пытается убедить MediaTek сократить поставки чипсетов для Huawei
Ещё в мае Huawei потеряла крупного партнёра в лице TSMC вследствие санкций со стороны США.
3DNews вчера в 04:57
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Общество
В Москве суд отказал в иске обвиненной в нарушении карантина инвалиду
Суд отказался рассматривать и вернул иск профессора РУДН, инвалида первой группы Ирины Карабулатовой к властям Москвы.
Lenta.ru 16:17
Общество
Павел Лобков извинился после обвинений в домогательствах
13 июля пользователи твиттера рассказали о случаях сексуальных домогательств со стороны журналистов разных СМИ, в том числе Павла Лобкова, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора издания Андрея Золотова.
Дождь 08:47
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Компани по производству смарт-устройств Apple решила осуществить выпуск бюджетного смартфона, схожего с новой моделью iPhone SE.
Live24 07:45
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии
Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ 09:40
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Экономика
Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства
Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
ФАН 13:01
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии
В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Киберспорт
Стартовало открытое бета-тестирование Hyper Scape на ПК
CyberSport.ru 12 июля в 15:30
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 09:30
Армия и оружие
В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»
В Крым привезли новые военные вертолеты типа «Терминатор».
Дни24 08:05
Происшествия
Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы
Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
ТАСС 07:41
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru 12 июля в 08:22
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Политика
В Госдуму внесены поправки о трехдневном голосовании на выборах
Поправки о трехдневном голосовании на выборах одобрены профильным комитетом Госдумы по контролю и регламенту, заявила 14 июля глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).
ИА Красная Весна 17:26
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении огневой точки ВС Армении
Азербайджанские военные уничтожили долговременную огневую точку (дот) ВС Армении в товузском направлении границы, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
РИА Новости 13:02
Армия и оружие
В Донецке при обстреле пострадали женщина и ребенок, сообщили в ДНР
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела окраин Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
РИА Новости 14:21
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Происшествия
Суд арестовал в Воронеже восьмерых последователей «Свидетелей Иеговы»
Как сообщалось ранее, в понедельник прошли обыски у последователей религиозной ячейки "Свидетели Иеговы" в Воронеже.
Интерфакс - Россия 15:58
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Политика
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.
Известия 17:00