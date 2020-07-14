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REGNUMREGNUM

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.В источнике
С чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.
РБКвчера в 23:00
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Золото из России вывозят тоннами

Комсомольская правда18:02

Впервые доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

Коммерсантъвчера в 00:34

Продажа золота впервые принесла России больше, чем экспорт газа

Газета.Ruвчера в 03:56

Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа

РИА Новостивчера в 01:33

Доходы от экспорта золота обогнали выручку от продаж газа за рубеж

Ведомостивчера в 00:58

Доходы от экспорта российского золота превысили выручку от продажи газа

RT на русскомвчера в 11:47

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от газа

РБКвчера в 23:00
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В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
ТАСС13 июля в 09:30
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В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

State Duma Russia / via Globallookpress.com Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что в случае отставки губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должность временно исполняющего обязанности главы региона должен занять представитель этой же партии.
РЕН ТВвчера в 06:03
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Вихри на севере Юпитера

Множество великолепных кружащихся облаков в динамичном Северо-Северном Умеренном Поясе (North North Temperate Belt) Юпитера запечатлено на этом новом снимке с космического аппарата NASA Juno во время 16-го сближения с планетой-гигантом.
Индикатор13 июля в 11:33
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«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова

Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русскомвчера в 10:54
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Проект детской больницы в читинском лесу направлен в Минздрав РФ – там вырубят 800 сосен

Проектно-сметная документация краевой детской больницы, предполагающая вырубку более 800 сосен на улице Коханского в Чите, направлена в Министерство здравоохранения России; финансирование обещано, вопрос только в сроках строительства.
Чита.Рувчера в 09:30
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Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.
Телеканал 360°18:22
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