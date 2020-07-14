с чего всё началось

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

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Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале». 1

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Политика В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.

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