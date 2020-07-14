Энергетика
REGNUMДоходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Банка России.
Читать в источнике
Оценить1,5K
с чего всё началось
По предварительной оценке ЦБ, в целом за второй квартал экспорт трубопроводного газа принес России $3,5 млрд выручки, то есть меньше, чем экспорт золота за два месяца.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Деловое.ТВ 06:18
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
Кино
Хью Джекман поздравил с 20-летием «Людей Икс»
Хью Джекман поздравил всех поклонников киновселенной "Люди Икс" с двадцатилетием выхода первого фильма, который дебютировал в американском прокате 14 июля 2000 года.
Kinonews.ru 13:38
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news 14:38
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:20
Интернет
Google в США обвинили в слежке за пользователями
Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Политика
В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии
Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.
REGNUM 17:01
Общество
Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса
В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Фамаликау» Мартинесом
Контракт Мартинеса с "Фамаликау" рассчитан до конца 2022 года.
Soccer.ru 12:02
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Гаджеты
Google опубликовала пресс-рендер Pixel 4a
Компания Google представила пресс-рендер ещё не анонсированного смартфона Google Pixel 4a, выход которого состоится уже в ближайшее время.
ITZine.ru вчера в 23:55
Политика
Видевший военные самолеты свидетель крушения MH17 заявил, что готов дать показания в суде
Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.
ТАСС 20:15
Технологии
Эксперты рассказали, как обезопасить мобильный банк от мошенников
Современные смартфоны имеют не только функцию связи и выхода в интернет, но и платежного средства, что привлекает внимание злоумышленников: обезопасить мобильный банк и средства от мошенников можно при помощи антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Радио Sputnik 20:00
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес
В Сети высмеяли новые фото Семенович
Певица и телеведущая Анна Семенович порадовала новыми снимками подписчиков на своей странице в Instagram. Но в Сети высмеяли фото звезды.
ФАН 19:49
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Экономика
Китай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru вчера в 18:47
Авто
Kia Rio снова возглавил рейтинг самых популярных иномарок в России
За KIA Rio следует другой «кореец» - Hyundai Creta. В тот же период россияне купили 29 554 таких машин. Тройку замыкает Volkswagen Polo.
RuNews24.ru 12 июля в 08:28