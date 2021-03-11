Объем экспорта нефти из РФ в стоимостном выражении в январе текущего года упал на 42,8% по сравнению с январем прошлого года, составив $5,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Физический объем экспорта российской нефти сократился на 27,1% - до 15,8 млн тонн.

С чего всё началось Экспорт нефти из России в январе в денежном выражении упал на 42,8 процента по сравнению с прошлым годом (до 5,708 миллиарда долларов), физический экспорт рухнул до 15,849 миллиона тонн (минус 27,1 процента), следует из данных Федеральной таможенной службы. Lenta.ru 05:03