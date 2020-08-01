Экономика
Кривое-зеркало.руДоходы пенсионеров изменятся в августе 2020 года
Пенсионеров ожидает корректировка пенсий. 1 августа текущего года в России произойдет корректировка пенсий для тех граждан, которые работали в минувшем - 2019 году. Однако есть и нюанс - пенсии будут повышены только тем людям, руководство которых платило за них страховые взносы в Пенсионный фонд.
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Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа
Вести.Ruвчера в 10:58
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Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 03:10
Авто
Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus»
Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций.
ГЛАС.RU 30 июля в 08:56
Здоровье
Названы способы снизить риск развития слабоумия в старости
Ученые рассказали о способах снизить риск развития у человека слабоумия в старости.
Актуальные Новости 14:28
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Vevby.ru 30 июля в 00:57
Фигурное катание
Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе
Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Газета.Ru 12:19
Здоровье
В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,7 млн
Бразилиа, 2 августа 2020, 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.
REGNUM 18:45
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Кино
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
Интерфакс вчера в 14:42
Общество
Черногория решила не открывать границу для граждан РФ
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза.
REGNUM 17:34
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
Профессор указал на признаки онкологического заболевания, которые нельзя игнорировать.
Evo-rus.com вчера в 02:12
Политика
После открытия границы с Россией в Абхазию въехали тысячи туристов
Сухум, 2 августа 2020, 01:13 — REGNUM Тысячи туристов въехали за первые несколько часов в Абхазию с момента открытия границы с Россией.
REGNUM 18:13
Общество
Дроздова назвала фейком уход Гармаша из театра «Современник»
Общественная служба новостей вчера в 11:24
Происшествия
В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа
Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.
Lenta.ru 18:28
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Astera 30 июля в 13:24
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
Тарантас Ньюс 15:32
Экономика
Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР
Поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если в первом случае не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, а во втором - если нет доказательств законности их получения.
БМ24 30 июля в 02:56
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 16:05
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Политика
В МИД России подвергли критике односторонние санкции со стороны ЕС
Теннис Александр Горбаруков © ИА REGNUM Дипломаты подчеркнули, что речь в первую очередь идет о санкциях в отношении ряда граждан России, Китая и Северной Кореи.
REGNUM 12:13
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Футбол
Экспресс из семи событий принес беттору ₽2,22 млн
Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из семи событий, который принес ему больше двух миллионов рублей.
Bookmaker-ratings.ru 29 июля в 11:08
Кино
Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»
Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor 17:11
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
Политика
Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанные в Белоруссии 29 июля россияне будут освобождены в ближайшее время, отметив, что до сих пор не была представлена информация, обосновывающая их задержание.
Инфорос вчера в 06:57