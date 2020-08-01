Пенсионеров ожидает корректировка пенсий. 1 августа текущего года в России произойдет корректировка пенсий для тех граждан, которые работали в минувшем - 2019 году. Однако есть и нюанс - пенсии будут повышены только тем людям, руководство которых платило за них страховые взносы в Пенсионный фонд.

Доходы пенсионеров изменятся в августе 2020 года

Авто Набор доработок для Mercedes-Benz GLB представило ателье «Brabus» Внешне GLB 250 получил фирменную решетку радиатора от «Brabus», переработанный бампер, который включил вертикальные вставки в боковых воздухозаборниках, насадки на глушитель в черном цвете, диаметром в 9 см и спойлер из двух секций. 1

Здоровье Названы способы снизить риск развития слабоумия в старости Ученые рассказали о способах снизить риск развития у человека слабоумия в старости.

Фигурное катание Авербух прокомментировал уход Косторной от Тутберидзе Экс-фигурист Илья Авербух прокомментировал уход Алены Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Здоровье В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,7 млн Бразилиа, 2 августа 2020, 01:45 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 45 392 и достигло 2 707 877, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Общество Черногория решила не открывать границу для граждан РФ Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в ЕС решили не включать Черногорию в список стран, которые разрешено посещать гражданам стран Евросоюза. 44

Происшествия В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа.

Авто В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности. 108

Экономика Минфин прокомментировал законопроект о конфискации денег в ПФР Поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют в установленных случаях конфисковывать не только имущество, но и денежные средства, если в первом случае не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, а во втором - если нет доказательств законности их получения. 1,8K

Политика В МИД России подвергли критике односторонние санкции со стороны ЕС Теннис Александр Горбаруков © ИА REGNUM Дипломаты подчеркнули, что речь в первую очередь идет о санкциях в отношении ряда граждан России, Китая и Северной Кореи. 5

Футбол Экспресс из семи событий принес беттору ₽2,22 млн Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из семи событий, который принес ему больше двух миллионов рублей.

Общество Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. 841

Общество В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума. 20