Экономика

Кривое-зеркало.руКривое-зеркало.руДоходы пенсионеров изменятся в августе 2020 года

Пенсионеров ожидает корректировка пенсий. 1 августа текущего года в России произойдет корректировка пенсий для тех граждан, которые работали в минувшем - 2019 году. Однако есть и нюанс - пенсии будут повышены только тем людям, руководство которых платило за них страховые взносы в Пенсионный фонд.
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