Пенсионеров ожидает корректировка пенсий. 1 августа текущего года в России произойдет корректировка пенсий для тех граждан, которые работали в минувшем - 2019 году. Однако есть и нюанс - пенсии будут повышены только тем людям, руководство которых платило за них страховые взносы в Пенсионный фонд.

Доходы пенсионеров изменятся в августе 2020 года

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 1,3K

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 19

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 275

Энергетика Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

Общество В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста. 1,7K

Футбол ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.

Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 31

Авто Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности. 177

Общество Православные Марий Эл отмечают Ильин день Первая православная церковь, построенная в Киеве еще до Крещения Руси, при князе Игоре, была во имя пророка Илии. 7

Общество Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.

Общество Определены самые популярные продукты в российских магазинах За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель. 268

Происшествия Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. 1

Политика Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. 246

Общество Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин. 471