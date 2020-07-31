Общество
Кривое-зеркало.руДоходы пенсионеров изменятся в августе 2020 года
Пенсионеров ожидает корректировка пенсий. 1 августа текущего года в России произойдет корректировка пенсий для тех граждан, которые работали в минувшем - 2019 году. Однако есть и нюанс - пенсии будут повышены только тем людям, руководство которых платило за них страховые взносы в Пенсионный фонд.
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Скидка по ОСАГО и повышение пенсий: Какие изменения ждут жителей Бурятии с августа
Информ Полис online31 июля в 00:08
Новости на «России 24». Экономические изменения, которые ждут россиян с 1 августа
Вести.Ru31 июля в 10:58
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Политика
Германия решила усилить борьбу с отрицанием холокоста
Германия решила усилить борьбу с отрицанием холокоста.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 30 июля в 04:17
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 05:42
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Энергетика
Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню
Среднесуточная добыча газа "Газпрома" в июле 2020 года выросла по отношению к июню 2020 года на 3% (или примерно на 30 млн кубометров в сутки), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.
Интерфакс 03:55
Общество
В Хабаровске прошли новые митинги в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала: это уже четвертая суббота, когда в региональном центре проводятся акции протеста.
Наша версия вчера в 05:30
Футбол
ЦСКА планирует приобрести футболиста олимпийской сборной Аргентины
Московский ЦСКА планирует приобрести футболиста "Архентинос Хуниорс" Фаусто Веру, передает TyC Sports.
Газета.Ru 31 июля в 13:39
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение 31 июля в 04:13
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Редакция портала «iReactor» совместно с дизайнером Александром Штормом представила идеальный автомобиль для пенсионеров, который сможет удовлетворить все их потребности.
SpeedMe 02:29
Общество
Православные Марий Эл отмечают Ильин день
Первая православная церковь, построенная в Киеве еще до Крещения Руси, при князе Игоре, была во имя пророка Илии.
Волжская правда (г. Волжск) 04:51
Общество
Россияне получат субсидии на оплату услуг ЖКХ в упрощенной форме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 2021 года.
Экономика сегодня 05:31
Игры
Подробности и геймплей обновления Heart of Deimos для Warframe
Игромания.ру 04:54
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь политика Алексей Урбан.
Интерфакс 02:59
Общество
Определены самые популярные продукты в российских магазинах
За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
Происшествия
Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение
Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.
Известия 01:05
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
В Республике Коми на железнодорожной станции Иоссер минувшим вечером сошли с рельсов и опрокинулись 11 вагонов грузового поезда с каменным углем.
Российская газета 04:47
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31