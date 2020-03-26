Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПутин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%. Это затронет тех граждан, общий объем активов которых превышает 1 млн рублей. Президент уточнил, что данное предложение затронет около 1% вкладчиков.
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