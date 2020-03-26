Коронавирус
ГородовойПутин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей. Как написал «Коммерсантъ», этому критерию соответствуют больше половины денежных накоплений россиян. Ожидаемая сумма налогов будет чуть больше 120 миллиардов рублей.
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У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко
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В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии
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Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
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Армия и оружие
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В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес
Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
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Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
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Футбол
Тренер «Арсенала» Артета: чувствую себя полностью выздоровевшим
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заявил, что почувствовал, когда заразился коронавирусом, все развивалось очень быстро и он сразу обратился к врачу.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
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Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
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Общество
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В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Экономика
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По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
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Армия и оружие
Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
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В Петербурге выявили 22 нарушителя карантина
Полиция и Роспотребнадзор выявили в Петербурге 22 нарушителей карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.