Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей. Как написал «Коммерсантъ», этому критерию соответствуют больше половины денежных накоплений россиян. Ожидаемая сумма налогов будет чуть больше 120 миллиардов рублей.

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