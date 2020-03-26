Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.

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Здоровье Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.

Общество В Кремле наметили предварительные даты голосования по Конституции В администрации президента предварительно наметили новые возможные даты для проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказали РБК два близких к Кремлю источника.

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Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

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Происшествия Число погибших в пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми человек Число погибших в крупном пожаре в Екатеринбурге возросло до восьми человек – в больнице скончалась госпитализированная женщина, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе горздрава.

Происшествия Ребёнок заразился коронавирусом в Самарской области В Самарской области выявлен коронавирус у ребёнка. Предполагается, что причиной заражения могло стать общение с приехавшими из-за границы.

Общество «Почта России» закроет свои отделения на три дня Москва, 27 марта 2020, 16:44 — REGNUM Руководство «Почты России» приняло решение о закрытии всех своих отделений, кроме круглосуточных, на три дня — с 30 марта по 1 апреля.

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