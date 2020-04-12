Экономика
Мойка78Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%
Эксперты ожидают падения доходов россиян из-за мер по борьбе с коронавирусом. Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК. После этого должно начаться постепенное восстановление.
Читать в источнике
Оценить1,4K
с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Здоровье
Собянин открыл коронавирусный стационар на базе ГКБ № 31
В Москве первых пациентов с подозрением на коронавирус принял новый стационар на базе ГКБ №31. Больницу в понедельник открыл Сергей Собянин.
ТВ Центр 04:41
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
Власти начали оформлять пропуска для передвижения по Москве
«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:07
Здоровье
В Тверской области еще 44 человека заболели коронавирусом
В Тверской области зарегистрировано 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 04:27
Здоровье
В Белоруссии число заражённых коронавирусом превысило 2,5 тысячи
За последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтвердилась у 352 человек в Белоруссии, число заражений превысило 2,5 тыс. За последние сутки коронавирус подтвердился у 352 человек, умерли трое, выздоровел 31 пациент.
RT на русском вчера в 04:56
Происшествия
В Новосибирске наказали десятки заведений за нарушение самоизоляции
Еще по трем объектам общепита вынесены штрафы по 15 тыс. руб. Всего общая сумма штрафов составила 145 тыс. руб. Кроме того, за осуществление обслуживания граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе "Южная кухня" на Гусинобродском шоссе, аналогичная мера наказания избрана в отношении еще одного кафе в Дзержинском районе.
РБК Новосибирск 06:44
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правильном антисептике для рук
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.
Известия 07:23
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Энергетика
На Change.org появилась петиция с требованием отставки Сечина
На платформе Change.org появилась петиция с требованием отставки главы Роснефти Игоря Сечина.
Znak.com 05:18
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Авто
Toyota представила Toyota Harrier нового поколения
Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня 00:51
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек.
Южный Федеральный 07:23
Футбол
Глушаков рассказал, что его угнетало в «Локомотиве»
ProstoProSport вчера в 15:44
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Транспорт
ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля
Столичные полицейские начнут проверять наличие специальных пропусков у водителей на въездах в Москву 15 апреля.
Вечерняя Москва 07:12
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель.
Известия 04:46
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08