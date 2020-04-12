Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

с чего всё началось

Эксперты ожидают падения доходов россиян из-за мер по борьбе с коронавирусом. Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК. После этого должно начаться постепенное восстановление.

Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%

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