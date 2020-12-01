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Доходы жителей России после локдауна увеличились в 61 субъекте. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они выяснили, что доходы жителей РФ за июль-сентябрь текущего года увеличились в 61 из 85 регионов.

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