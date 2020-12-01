Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Регион online
Регион online

Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе

Доходы жителей России после локдауна увеличились в 61 субъекте. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они выяснили, что доходы жителей РФ за июль-сентябрь текущего года увеличились в 61 из 85 регионов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Деньга помощи: после локдауна доходы россиян выросли в 61 регионе

В июле–сентябре 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
Подробнее о событии
РБК

Аналитики увидели рост доходов россиян после локдауна

РБК00:25
URA.Ru

Жители богатейших регионов УрФО резко обеднели

URA.Ru17:29
Life.ru

Доходы жителей большинства регионов России выросли по сравнению с «карантинным» кварталом

Life.ru18:24
ТАСС

«Известия»: в III квартале 2020 года среднедушевые доходы россиян выросли в 61 субъекте

ТАСС18:17
РЕН ТВ

Россияне после локдауна снова начали богатеть

РЕН ТВ18:34
Телеканал 360°

Доходы россиян после локдауна выросли в большинстве регионов

Телеканал 360°20:17
Известия

Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны

Известия18:15

Казань вошла в топ-3 российских городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье

В среднем в городах-миллионниках вторичное жилье подорожало на 2% за месяц и 9,2% за год, средняя цена квадратного метра установилась на уровне 81,9 тысяч рублей за квадратный метр.
Казань вошла в топ-3 российских городов-миллионников по росту цен на вторичное жилье
TATRE.ruвчера в 05:45

Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха

Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы Карабаха переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Войска Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха
Газета.Ru17:09

ЦСКА обменял защитника Науменкова на форварда «Салавата Юлаева» Сошникова

«Хоккейные клубы ЦСКА и «Салават Юлаев» произвели обмен, по итогам которого стан армейцев пополнил нападающий Никита Сошников, а в Уфу отправился защитник Михаил Науменков», — говорится в сообщении.
REGNUM29 ноября в 05:38

В Совфеде рассказали о выплате россиянам двух пенсий в декабре

По словам члена верхней палаты парламента, в России существует практика начисления январской пенсии в конце декабря россиянам, которым "Почта России" доставляет выплаты с 1 по 3 января включительно.
РИА Новости17:27

Гидрометцентр пообещал россиянам декабрь теплее нормы

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в декабре на большей части страны ожидается примерно на градус выше средних многолетних значений, а на азиатской территории России превышение может достигать до трех градусов.
Вечерняя Москва17:55

Экс-главу Минздрава Иркутской области задержали по подозрению в мошенничестве

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которую подозревают в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты.
ТАССвчера в 04:53

Газзаев высказался о лимите на легионеров в российском футболе

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть пересмотрен, передает "СЭ".
Газета.Ruвчера в 15:24

Прокуратура нашла нарушения в работе властей Владивостока при ликвидации последствий ЧС

«По выявленным нарушениям прокурором города Владивостока в адрес главы города внесено представление с требованием рассмотреть вопросы обеспечения надежного электроснабжения, а также обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий»,— уточняется в сообщении.
Коммерсантъ22:29

Штаб Трампа представит в суде доказательства нарушений на выборах в Неваде

Представители штаба действующего президента США, республиканца Дональда Трампа представят на этой неделе свидетельства нарушений при голосовании на выборах главы государства в штате Невада.
Российская газета23:28

Спецпредставитель президента РФ усомнился в пользе моста на Сахалин

Еще в июле 2018 года министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что основная часть строительства транспортного перехода, который соединит Сахалин с материковой частью России, будет профинансирована за счет компании РЖД.
Известиявчера в 03:18

ФСБ и МВД начали проверку после сообщений о невыплате зарплат рабочим «Силы Сибири»

Забастовкой рабочих на строительстве компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Алданском районе Якутии, которые отказываются работать из-за невыплаченных зарплат и нарушений условий трудового договора, заинтересовались правоохранительные органы.
Daily Stormвчера в 12:32