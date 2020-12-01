Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе
Доходы жителей России после локдауна увеличились в 61 субъекте. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они выяснили, что доходы жителей РФ за июль-сентябрь текущего года увеличились в 61 из 85 регионов.В источнике
С чего всё началось
Деньга помощи: после локдауна доходы россиян выросли в 61 регионе
В июле–сентябре 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
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