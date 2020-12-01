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Номинальные среднедушевые доходы россиян, проживающих в 61 субъекте России, в третьем квартале этого года повысились по сравнению со втором кварталом, когда действовали самые строгие меры ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает издание «Известия».

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