Доходы россиян в 61 регионе увеличились после локдауна
Номинальные среднедушевые доходы россиян, проживающих в 61 субъекте России, в третьем квартале этого года повысились по сравнению со втором кварталом, когда действовали самые строгие меры ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает издание «Известия».В источнике
С чего всё началось
Деньга помощи: после локдауна доходы россиян выросли в 61 регионе
В июле–сентябре 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».
Известия16:01
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