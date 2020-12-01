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Доходы россиян в 61 регионе увеличились после локдауна

Номинальные среднедушевые доходы россиян, проживающих в 61 субъекте России, в третьем квартале этого года повысились по сравнению со втором кварталом, когда действовали самые строгие меры ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает издание «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Деньга помощи: после локдауна доходы россиян выросли в 61 регионе

В июле–сентябре 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».
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РЕН ТВ18:34
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Доходы жителей большинства регионов России выросли по сравнению с «карантинным» кварталом

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ТАСС

«Известия»: рост доходов россиян зафиксирован в 61 регионе

ТАСС18:17
Телеканал 360°

Доходы россиян после локдауна выросли в большинстве регионов

Телеканал 360°20:17
URA.Ru

Жители богатейших регионов УрФО резко обеднели

URA.Ru17:29
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