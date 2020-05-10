Экономика
Вечерняя КазаньДоходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики
С учетом государственных мер поддержки экономики во втором квартале доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20 процентов. Такой прогноз сделали аналитики Центра развития Высшей школы экономики, пишет "Коммерсантъ".
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Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Энергетика
Число буровых в США падает до исторического минимума
На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
OilCapital.ru 05:35
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои
10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск 10 мая в 11:22
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru вчера в 10:56
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Общество
В МВД рассказали о демонстративных нарушениях самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал, что некоторые россияне нарушают введённый режим самоизоляции и бравируют этим.
Ореанда-Новости вчера в 03:24
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Экономика
«СберДанные»: потребление услуг в России откатилось к уровню 2007 года
Расходы россиян на товары и услуги за период с 4 по 10 мая сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей.
Банки.ру 05:48
Общество
Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla
«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
Экономика
В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC
CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class полностью рассекречен
Mercedes-Benz не смог удержать новый S-Class под колпаком до премьеры, потому что фотографии флагмана немецкой марки просочились на французский портал Worldscoop.
32CARS.ru 04:30
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
Коммерсантъ 04:36
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа
Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Общество
Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат
Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Общество
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса
Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
Шоу-бизнес
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Lenta.ru 07:08
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
Общество
Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»
Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
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