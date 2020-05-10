Экономика

Вечерняя КазаньВечерняя КазаньДоходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики

С учетом государственных мер поддержки экономики во втором квартале доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20 процентов. Такой прогноз сделали аналитики Центра развития Высшей школы экономики, пишет "Коммерсантъ".
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Доходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики

Вечерняя Казань02:35

«Коммерсант»: доходы россиян скоро упадут на 20%

URA.Ruвчера в 21:48

Граждане теряют заработок и покой

Коммерсантъвчера в 17:41
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
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В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
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Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Энергетика

Число буровых в США падает до исторического минимума

На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
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На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои

10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск 10 мая в 11:22
Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
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Общество

В МВД рассказали о демонстративных нарушениях самоизоляции

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал, что некоторые россияне нарушают введённый режим самоизоляции и бравируют этим.
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Экономика

«СберДанные»: потребление услуг в России откатилось к уровню 2007 года

Расходы россиян на товары и услуги за период с 4 по 10 мая сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей.
Банки.ру 05:48
Общество

Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
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Экономика

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class полностью рассекречен

Mercedes-Benz не смог удержать новый S-Class под колпаком до премьеры, потому что фотографии флагмана немецкой марки просочились на французский портал Worldscoop.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация».
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Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
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Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
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Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
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Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
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В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса

Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
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Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

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Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
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Сооснователь Lamoda станет исполнительным директором «Магнита»

Новым исполнительным директором сети супермаркетов «Магнита» станет Флориан Янсен — один из основателей онлайн-ритейлера Lamoda.
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