С учетом государственных мер поддержки экономики во втором квартале доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20 процентов. Такой прогноз сделали аналитики Центра развития Высшей школы экономики, пишет "Коммерсантъ".

Доходы россиян вскоре упадут на 20 процентов, подсчитали аналитики

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