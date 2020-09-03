"Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли", - следует из исследовании консалтинговой группы.

С чего всё началось В Петербурге доходы населения за первое полугодие, на которое пришлась пандемия, выросли на 2,7%, следует из отчёта аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza. DP.RU вчера в 08:17