Доходы россиян выросли в четверти регионов РФ в первом полугодии
"Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли", - следует из исследовании консалтинговой группы.В источнике
С чего всё началось
В Петербурге доходы населения за первое полугодие, на которое пришлась пандемия, выросли на 2,7%, следует из отчёта
аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.
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