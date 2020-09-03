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SM News Москва
SM News Москва

Доходы россиян выросли в четверти регионов РФ в первом полугодии

"Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились относительно аналогичного прошлогоднего периода на 3,1% с учетом инфляции, однако почти в четверти российских регионов заработки и денежные поступления наоборот выросли", - следует из исследовании консалтинговой группы.В источнике
С чего всё началось
В Петербурге доходы населения за первое полугодие, на которое пришлась пандемия, выросли на 2,7%, следует из отчёта
 аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.
DP.RUвчера в 08:17
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ФедералПресс

Ямал занял первое место по росту доходов населения в период пандемии

ФедералПресс01:13
Ведомости

Аналитики зафиксировали рост доходов жителей почти четверти регионов России

Ведомостивчера в 08:25
Петербургский дневник

Аналитики выяснили, насколько за время пандемии разбогатели петербуржцы

Петербургский дневниквчера в 01:38
Znak.com

Ямал — лидер по росту и объему доходов населения. В Югре тоже рост, в Тюмени — падение

Znak.comвчера в 06:19
Газета Кемерова

Первое место: назван российский регион с разбогатевшими за время коронавируса жителями

Газета Кемеровавчера в 03:35
REGNUM

Почти в четверти регионов РФ за полугодие выросли доходы – исследование

REGNUMвчера в 08:32
Lenta.ru

Названы регионы с разбогатевшими за время коронавируса жителями

Lenta.ruвчера в 01:14

В Бундестаге не верят в причастность Кремля к отравлению Навального

Заместитель спикера Бундестага (парламента Германии) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность властей России, президента Владимира Путина к происшествию с Алексеем Навальным.
Национальная служба новостейвчера в 05:21
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NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности.
ФАНвчера в 15:07
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории Verifin, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Если будущие исследования обнаружат эту экзотическую планету, независимо от того, существует она уже или все еще формируется, это будет первая из когда-либо наблюдаемых планет, вращающаяся вокруг трех звезд сразу.
РИА Новостивчера в 14:00
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильмп по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ruвчера в 01:36
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