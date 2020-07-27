Экономика
Газета.RuШведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
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FT: шведские компании лучше отчитываются за второй квартал из-за более мягкого карантина
Коммерсантъвчера в 09:35
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика
В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:24
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Автоспорт
В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля
Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
F1news.ru 12:02
Игры
Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами
Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру 11:27
Игры
Визуальная новелла Locked отправилась в релиз
Locked – визуальная новелла от инди-студии Redmoon Games, посвященная полной загадок истории героев, которые оказались в таинственном особняке.
Srnsk 25 июля в 23:24
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
Политика
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос
Автомобильные магистрали Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой будут расширены до четырех полос.
Российская газета 12:03
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Газета.Ru вчера в 10:03
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Кино
Актер «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Именно после телеромана «Великолепный Век» молодому артисту начали поступать предложения о сотрудничестве от именитых турецких режиссеров и брендов.
Rusturkey.com вчера в 04:58
Футбол
Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о проблемах самарского клуба.
Чемпионат 12:13
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37