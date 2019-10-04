Экономика
BFM.ruДоклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд
Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках российско-французской конференции, пишет РБК.
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Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 04 октября в 05:43
с чего всё началось
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.РБК03 октября в 17:00
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Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
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Армия и оружие
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Стал известен победитель второго сезона шоу «Голос 60+»
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Зеленский захотел вернуться на сцену
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