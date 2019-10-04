Экономика

BFM.ruBFM.ruДоклад ВШЭ: доходы среднего класса в России падают пятый год подряд

Средний класс в России насчитывает 38,2% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика». С исследованием выступила профессор Высшей школы экономики Наталия Тихонова в рамках российско-французской конференции, пишет РБК.
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Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 04 октября в 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК03 октября в 17:00

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Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы04 октября в 01:46

Очень средний класс

Национальная служба новостей04 октября в 13:34

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Service04 октября в 08:10

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ04 октября в 01:11

Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUM05 октября в 01:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 октября в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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