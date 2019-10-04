Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК03 октября в 17:00

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

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Очень средний класс

Национальная служба новостейвчера в 13:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:05

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъвчера в 01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвывчера в 01:46

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Serviceвчера в 08:10

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
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Армия и оружие

С начала года в Донбассе погибли 16 мирных жителей, 99 пострадали — СММ ОБСЕ

С начала 2019 года в Донбассе погибли 16 мирных жителей и 99 пострадали.
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Российская газета вчера в 17:50
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