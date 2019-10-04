Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Читать в источнике
Комментировать300
Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Песков сообщил о внимании к исследованиям о падении дохода среднего класса

Газета.Ru13:29

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ruвчера в 18:37

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Service08:10

Средний класс растворился в населении

Независимая газетавчера в 12:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Здоровье

Ребенка родившей в Турции россиянки эвакуируют в Челябинск

Ридус 11:58
Космос

3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле

Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира

Самолет Turkish Airlines, вылетевший в Стамбул из московского аэропорта Внуково, был вынужден вернуться обратно из-за пьяного пассажира, заявил РИА Новости представитель авиакомпании в пятницу.
РИА Новости 15:49
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика

Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета 02 октября в 20:00
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала свой особняк

Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Единоборства

Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее

Комсомольская правда 16:08
Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался российским нападающим

Российский нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 15:25
Политика

В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
Газета.Ru 14:53
Общество

Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»

Московский Комсомолец 07:24
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Здоровье

Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре

RuNews24.ru 15:58
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Здоровье

Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Общество

Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре

Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

Тарантас Ньюс 09:17
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное