Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

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