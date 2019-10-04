Главные риски Наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса, сказала Тихонова.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

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