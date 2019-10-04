Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

Политика В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.

Общество В Риге прошёл митинг в защиту образования на русском языке В МИД России назвали подобные меры дискриминационными. В Риге состоялся митинг в защиту образования на русском языке.

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Технологии Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.

Общество В Москве ожидается дождь со снегом Облачная погода, дождь со снегом и до плюс четырех градусов ожидаются 6 октября в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".

Хоккей «Сибирь» опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна Хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна.

Гаджеты Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.

Происшествия Сбербанк выявил виновного в утечке данных сотрудника Сбербанк выявил виновного в утечке данных 200 клиентов банка сотрудника, угрозы для данных по 60 миллионам карт нет.

Армия и оружие Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби» Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.

Происшествия В ДТП в центре Читы погиб один человек Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.

Политика МИД КНДР заявил о провале переговоров с США Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.

Армия и оружие National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).