Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК03 октября в 17:00

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

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Очень средний класс

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Rambler News Serviceвчера в 08:10

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъвчера в 01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвывчера в 01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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Умер 29-летний хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

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