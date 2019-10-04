Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Читать в источнике
Комментировать315
Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК03 октября в 17:00

Подробнее о событии

Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUM01:00

Очень средний класс

Национальная служба новостейвчера в 13:34

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъвчера в 01:11

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Serviceвчера в 08:10

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвывчера в 01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
Фигурное катание

Медведева исполнила гимн России после победы на турнире в Шанхае

Чемпионат 04:20
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости 06:17
Происшествия

В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РБК 03:40
Армия и оружие

Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время

Газета.Ru 04:38
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

В Самарской области при пожаре погибли четыре человека

Российская газета 04:18
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

По состоянию на 1 июля в РФ насчитывалось чуть более 44 млн легковых автомобилей, а KIA Rio, будучи самой распространенной иномаркой, в общем зачете не попала даже в пятерку лидеров.
Автоновости дня 00:36
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости 03 октября в 18:42
Авто

Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске

Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика

Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье

Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.
Российская газета 06:26
Происшествия

Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Экономика

Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

Стоимость самолета "приземлили" Авиакомпания дважды помещала один и тот же самолет под процедуру временного ввоза на таможенном посту "Аэропорт Внуково", во второй раз занизив его стоимость в 2,7 раза, отмечает Счетная палата.
РБК 03:00
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня вчера в 09:34
Происшествия

Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке

Знакомые рассказали об убитой в подмосковном Домодедово 17-летней студентке. По данным РЕН ТВ, девушка училась в МГТУ имени Баумана.
РИА Новости 05:55
Единоборства

Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.
Петербургский дневник 03 октября в 06:03
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина в роскошном свадебном платье сразила гостей

Особенное внимание стоит уделить роскошному наряду невесты. Дарья выбрала платье от дизайнера Elie Saab.
7Дней.ру вчера в 13:30
Экономика

ЦБ сказал, какие семьи не потянут ипотеку

Если семей с одним ребенком, которые могут позволить себе такую квартиру, 30,2 процентов, то с двумя детьми их становится в два раза меньше.
Deita.ru 06:30
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Общество

Роскачество исследовало лапшу быстрого приготовления

В Роскачестве исследовали качество и безопасность лапши быстрого приготовления.
Сергиевские Куранты 03 октября в 09:08
Происшествия

Число погибших в ходе протестов в Ираке возросло до 100

Газета.Ru 06:03
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Российская газета 03 октября в 08:04
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Политика

Спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже

В 2019 году спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже и еще трех крупных городах.
КП - Воронеж вчера в 07:16
Технологии

Запущен реактор мощнейшего в мире атомного ледокола «Арктика»

Пуск реакторной установки прошёл на новом, самом мощном в мире российском головном атомном ледоколе «Арктика».
News.ru 03 октября в 20:48
Политика

Найден второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским

Второй свидетель (сотрудник американской разведки) по делу о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может дать более точную информацию, чем та, что предоставил первый.
News.ru 04:41
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 03 октября в 13:37
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Хуснуллин напомнил, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.
Интерфакс 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное