Большая часть среднего класса (82%) имеют доходы выше указанного порога. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб. Это выше показателя среднедушевых денежных доходов россиян за второй квартал 2019 года (34,4 тыс. руб.), следует из данных Росстата.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

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