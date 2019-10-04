Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 05:43
с чего всё началось
Большая часть среднего класса (82%) имеют доходы выше указанного порога. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб. Это выше показателя среднедушевых денежных доходов россиян за второй квартал 2019 года (34,4 тыс. руб.), следует из данных Росстата.РБКвчера в 17:00
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