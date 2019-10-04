Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель.
РБК03 октября в 17:00

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Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ04 октября в 01:11

Очень средний класс

Национальная служба новостей04 октября в 13:34

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Service04 октября в 08:10

Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUMвчера в 01:00

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы04 октября в 01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 октября в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Политика

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»

В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Общество

В Москве сегодня почтят память жертв политических репрессий

Одиночные пикеты пройдут на Лубянке у Соловецкого камня.
Эхо Москвы 04:01
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
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Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Кино

Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве

Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Музыка

Директор ДДТ объяснил, почему прервали выступление группы в Петербурге

РИА Новости 07:12
Происшествия

Высокопоставленного силовика заподозрили в содействии Шакро Молодому

Lenta.ru 08:18
Политика

Доклад премьера Дании вызвал истерический смех в парламенте

Политики обсуждали животных Доклад премьер-министра Дании Метте Фредериксен заставил рассмеяться всех членов парламента.
SM News 07:08
Политика

ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Гаджеты

Huawei P30 и Huawei P30 Pro получили вторую бета-версию EMUI 10

Смартфоны Huawei линейки P30 первыми получили бета-версию интерфейса EMUI 10 — это случилось в первой половине прошлого месяца.
iXBT.com 03 октября в 08:29
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

REGNUM вчера в 16:09
Волейбол

Российские волейболисты обыграли египтян на Кубке мира

После пяти матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице Кубка мира, имея в активе 9 очков.
ТАСС Спорт 00:07
Энергетика

Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ 07:16
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
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Россия поставила ЦАР автоматы Калашникова и винтовки Мосина

Вести.Ru 08:40
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«Металлург» расторг контракт с Полом Постмой

«Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»
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В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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Происшествия

Подросток убил пять человек на австрийском курорте

Известия 05:32
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Телеканал Звезда опубликовал видео учений летчиков армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор».
Аргументы и Факты вчера в 04:40
Происшествия

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Хоккей

ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием

Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.
Чемпионат 07:39
Общество

Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши

Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04 октября в 04:40
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
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Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками

Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
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Фигурное катание

Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open

Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
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