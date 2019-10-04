Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель.
РБК03 октября в 17:00

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUMвчера в 01:00

Очень средний класс

Национальная служба новостей04 октября в 13:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 октября в 01:05

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ04 октября в 01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы04 октября в 01:46

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Service04 октября в 08:10

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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Происшествия

Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити

Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Политика

В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера»

BFM.ru 07:15
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Кино

«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO

Телеканал 360° 04 октября в 08:39
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Политика

ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

Вести.Ru 12:07
Футбол

Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
Спорт-Экспресс 09:25
Общество

Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных

Телеканал 360° 10:01
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Авто

Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса

Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

Чемпионат 12:55
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС вчера в 12:57
Общество

Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом

Российская газета 05:00
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Политика

Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе

В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Политика

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Бушмина

РЕН ТВ 12:04
Космос

Астрономы назвали время пробуждения черной дыры в центре Галактики

Ученые назвали время, когда в последний раз в нашей Галактике просыпалась черная дыра.
РЕН ТВ 10:17
Политика

Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете

Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»

В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Фигурное катание

Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open

Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Происшествия

Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Происшествия

В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке.
ТАСС 12:21
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
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