Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось
Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель.РБК03 октября в 17:00
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Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
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Происшествия
Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити
Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Кино
«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO
Телеканал 360° 04 октября в 08:39
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Футбол
Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
Спорт-Экспресс 09:25
Общество
Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных
Телеканал 360° 10:01
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком
ТАСС вчера в 12:57
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
Российская газета 05:00
Политика
Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе
В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году.
Lenta.ru 10:23
Космос
Астрономы назвали время пробуждения черной дыры в центре Галактики
Ученые назвали время, когда в последний раз в нашей Галактике просыпалась черная дыра.
РЕН ТВ 10:17
Политика
Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»
В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 12:22
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Фигурное катание
Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open
Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Происшествия
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Происшествия
В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке.
ТАСС 12:21
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26