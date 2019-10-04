Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель.

с чего всё началось

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