Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Читать в источнике
Оценить215
с чего всё началось
Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель.РБК03 октября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Футбол
«Локомотив» — «Арсенал»: арбитр ошибочно отменил гол Ломовицкого
В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого.
Спорт-Экспресс 08:40
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В Чите в аварии один человек погиб и шесть пострадали
В Чите шесть человек пострадали и один погиб в столкновении двух иномарок, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Аргументы и Факты вчера в 23:38
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.
Телепрограмма 08:25
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Головин заработал удаление
«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в выездной игре 9-го тура чемпионата Франции. Счет во встрече открыл Флоран Молле на 31-й минуте.
Матч ТВ вчера в 15:53
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post.
Life.ru вчера в 11:23
Кино
В Сети опубликовали первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
РИА Новости 06:51
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии возобновить авиасообщение с Россией
В Госдуме России прокомментировали слова главы МИД Грузии о желании возобновить авиасообщение с Россией.
Мойка78 вчера в 05:21
Кино
Джеймс Кэмерон показал в Сети фото со съемок второй части «Аватара»
Знаменитый создатель кассовых фильмов Кэмерон продемонстрировал общественности фото со съемок второй части «Аватара», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04 октября в 04:10
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Единоборства
Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Происшествия
На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка
На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
REGNUM 01:02
Авто
Признаки неисправности датчика распредвала
Сам же коленчатый вал расположен непосредственно в блоке цилиндров, и получая момент вращения осуществляет его передачу посредством шестерней или ремня ГРМ на распредвал.
Car.ru вчера в 08:16
Происшествия
Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Политика
Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы
Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем США обвиняли Россию во «вмешательстве» в выборы в 2016 году.
ФАН 08:23
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31