Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.
РБК03 октября в 17:00

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUMвчера в 01:00

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы04 октября в 01:46

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Service04 октября в 08:10

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ04 октября в 01:11

Очень средний класс

Национальная служба новостей04 октября в 13:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 октября в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия

В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка

В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online.
РИА Новости 00:02
Армия и оружие

SDF пригрозили Турции тотальной войной

Представитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" (SDF) Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной", если Анкара начнет военную операцию на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 23:40
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru вчера в 18:26
Футбол

«Монако» проиграл «Монпелье», Головин заработал удаление

«Монако» потерпел поражение от «Монпелье» в выездной игре 9-го тура чемпионата Франции. Счет во встрече открыл Флоран Молле на 31-й минуте.
Матч ТВ вчера в 15:53
Здоровье

Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
ГлавУфа 04 октября в 03:17
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Волейбол

Российские волейболисты выиграли у египтян на Кубке мира

Сборная России по волейболу одержала победу над соперниками из Египта в пятом матче Кубка мира, который проводится в Японии, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 01:55
Политика

Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия вчера в 17:02
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Политика

Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США

Бывшая глава МИД Испании Ана Паласио считает, что принятие Украиной так называемой "формулы Штайнмайера" ведет к восстановлению отношений России с Западом.
Российская газета 00:54
Кино

Фильм про Джокера вышел в российский прокат

Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 03 октября в 09:44
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика

Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter

16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Кино

Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»

Piter.tv вчера в 15:32
Путешествия

Турок поразили русские слова из 34 букв

Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.
Известия вчера в 16:12
Кино

Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре

Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04 октября в 04:18
Происшествия

NBC: на пивном фестивале под Лос-Анджелесом произошли взрывы

ТАСС 01:59
Хоккей

В ФХР сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна

Ранее в «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна.
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж

Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Футбол

Игнатьев и Могилевец заменят Зобнина и Жемалетдинова в сборной России

Sport24.ru 04 октября в 07:27
Экономика

Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей

Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

РИА Новости вчера в 07:28
Кино

Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками

Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
iReactor вчера в 22:26
Здоровье

Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США

Южный Федеральный вчера в 05:50
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Политика

Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 03 октября в 15:35
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