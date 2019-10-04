Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось
Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.РБК03 октября в 17:00
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Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
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Политика
Пхеньян объявил о провале переговоров с США
Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
Lenta.ru 14:00
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реалу“ нужно, чтобы Азар играл хорошо и забивал голы»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о первом голе Эдена Азара в 8-м туре Ла Лиги с "Гранадой" (4:2).
Sports.ru 13:46
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
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WomanHit.ru 12:38
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке выросло до 100
Число жертв на пятый день протестов в Багдаде и других иракских городах возросло до 100, сообщает Al Arabiya.
BFM.ru 13:40
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 07:11
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
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Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Шоу-бизнес
Элтон Джон заявил, что болен раком
72-летний британский певец Элтон Джон рассказал, что на протяжении двух лет борется с раком простаты.
БИЗНЕС Online 13:33
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь вчера в 15:41
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Происшествия
Сбербанк назвал виновного в утечке данных сотрудника
Сбербанк провел расследование утечки данных клиентов, по результатам которого выявил сотрудника, причастного к инциденту, передает RT.
Газета.Ru 13:30
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Политика
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Спорт
Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ-2019 по прыжкам в высоту
Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.
REGNUM 00:49
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Политика
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229
В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46