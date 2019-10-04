Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Дмитрий Песков
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.
РБК03 октября в 17:00

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

REGNUM01:00

Очень средний класс

Национальная служба новостейвчера в 13:34

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъвчера в 01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвывчера в 01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:05

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Serviceвчера в 08:10
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Политика

Пхеньян объявил о провале переговоров с США

Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
Lenta.ru 14:00
Футбол

Зинедин Зидан: «„Реалу“ нужно, чтобы Азар играл хорошо и забивал голы»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о первом голе Эдена Азара в 8-м туре Ла Лиги с "Гранадой" (4:2).
Sports.ru 13:46
Политика

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной рассказала, что выходит замуж

Мария Михалкова-Кончаловская, которая недавно переехала в Питер, объявила о помолвке со своим другом Мария Михалкова-Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режисера Егора Кончаловского, опубликовала у себя в микроблоге фото со своим избранником, на котором оба демонстрируют обручальные кольцо.
WomanHit.ru 12:38
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Происшествия

Число жертв протестов в Ираке выросло до 100

Число жертв на пятый день протестов в Багдаде и других иракских городах возросло до 100, сообщает Al Arabiya.
BFM.ru 13:40
Авто

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.
РБК 13:12
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 07:11
Гаджеты

Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA

Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Хоккей

«Витязь» дома проиграл «Спартаку» и прервал свою рекордную серию побед

Sport24.ru 13:08
Происшествия

Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Шоу-бизнес

Элтон Джон заявил, что болен раком

72-летний британский певец Элтон Джон рассказал, что на протяжении двух лет борется с раком простаты.
БИЗНЕС Online 13:33
Армия и оружие

Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

Рифей-Пермь вчера в 15:41
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Газета.Ru 12:40
Происшествия

Сбербанк назвал виновного в утечке данных сотрудника

Сбербанк провел расследование утечки данных клиентов, по результатам которого выявил сотрудника, причастного к инциденту, передает RT.
Газета.Ru 13:30
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM вчера в 07:53
Авто

Эксперт назвал низкими перспективы Ravon на российском рынке

iReactor 11:49
Политика

Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
RT на русском 13:06
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Спорт

Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ-2019 по прыжкам в высоту

Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.
REGNUM 00:49
Хоккей

«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ

Sport24.ru вчера в 22:01
Политика

Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики.
Российская газета 07:38
Единоборства

Корешков проиграл Ларкину на Bellator 229

В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 229.
Sportbox.RU вчера в 23:03
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Экономика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
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