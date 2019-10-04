Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 04 октября в 05:43
с чего всё началось
Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.РБК03 октября в 17:00
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Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
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Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
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В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
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РБК 04 октября в 09:05
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REGNUM 01:02
Хоккей
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Армия и оружие
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Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
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