Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

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