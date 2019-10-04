Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Читать в источнике
Оценить206
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет вчера в 05:43
с чего всё началось
Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.РБК03 октября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России
URA.Ru03 октября в 18:37
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
REGNUM вчера в 06:45
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru 10:27
Общество
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин
Музыкант в интервью Ксении Собчак рассказывал, как женился на чеченке Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.
АМИТЕЛ 12:01
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Российская газета 03 октября в 08:04
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Политика
Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского
Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
Lenta.ru 13:26
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 15:16
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 11:51
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву
Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями
СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
ОК! вчера в 20:47
Происшествия
В здании МИД России произошел пожар
В Москве произошел пожар в здании российского МИДа на Смоленской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
Газета.Ru 15:41
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
Политика
Пхеньян объявил о провале переговоров с США
Отмечается, что делегации двух стран, которые возглавили Мён Гиль и спецпредставитель по КНДР Стивен Биганан, прибыли ранее в субботу в шведский Стокгольм для переговоров.
Lenta.ru 14:00
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 15:56
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18