Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.

с чего всё началось

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Политика Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Происшествия У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР.

Экономика Лишние электросети тянут средства Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.

Политика Трамп призвал к импичменту Пелоси Глава Белого дома утверждает, что Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Происшествия В центре Читы нашли расчлененное тело девушки Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.

Единоборства Головкин по очкам победил Деревянченко В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

Музыка На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью вице-спикера СФ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора от исполнительной власти Ростовской области Евгения Бушмина.

Здоровье Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".

Общество Диетолог назвала самый полезный хлеб Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.