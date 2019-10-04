Падение доходов Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции.

с чего всё началось

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Происшествия Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов среди сотрудников Сбербанк провел расследование по факту крупной утечки персональных данных клиентов и сообщил, что виновник найден.

Происшествия Автобус врезался в столб в Самаре Семь человек получили травмы в ДТП с автобусом в Самаре. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

Экология Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.

Политика Неверов прокомментировал допрос Юмашевой в США Действия американских властей в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка недопустимы и показывают, что в США есть силы, желающие сделать всё возможное для ухудшения двусторонних отношений, исключения возможности нормального диалога Москвы и Вашингтона.

Происшествия В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест» В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.

Политика В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.

Армия и оружие В России завершают модернизацию одной из мощнейших пушек в мире Специалисты «Уралтрансмаша» взялись за завершающую стадию улучшения самоходной пушки «Малка», которая считается одной из наиболее мощных на планете.

Происшествия Во Франции проверят спецслужбы после атаки в префектуре Во Франции тщательно проверят спецслужбы после того, как 3 октября административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых своих коллег.

Происшествия В здании МИД произошло задымление В здании МИД России на Смоленской площади произошло задымление. Об этом говорится в официальном Twitter ведомства.

Игры В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.

Шоу-бизнес Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Гаджеты Xiaomi установила абсолютный рекорд Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн (Manu Kumar Jain) поделился сведениями о рекордных продажах компании в Индии в ходе распродажи, проведенной в честь праздника Дивали.

Политика Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Общество Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход в четырех регионах России и предлагает распространить этот опыт на все субъекты РФ с 2020 года.

Армия и оружие Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби» Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.

Авто Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.