Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.

с чего всё началось

Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Футбол Марсело снова получил травму, «Реал» остался без левых защитников «Реал» после травмы бразильца остался без левых защитников, поскольку ранее повреждения получили Ферлан Менди и Начо.

Политика МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.

Технологии Около 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения за год «По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — сообщили в пресс-службе компании.

Политика Трамп заявил о своем «абсолютном праве» расследовать коррупцию На своей странице в Twitter он написал, что как президент США, он имеет абсолютное право и даже обязанность расследовать коррупцию.

Здоровье Курение электронных сигарет убило 18 человек в США В Штатах не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Шоу-бизнес Нюша попросила Крида не упоминать ее имя в интервью Певица Нюша во время YouTube-шоу Марии Мельниковой попросила своего бывшего возлюбленного, музыканта Егора Крида, не упоминать ее имя в интервью с журналистами.

Политика Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Происшествия В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу».

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Авто Московская компания разработает тюнинговый Aurus Senat Московское тюнинг-ателье из Khann занимается разработкой аэродинамического обвеса для премиального отечественного седана Aurus Senat.

Происшествия Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Здоровье Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.

Политика Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.