Экономика
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Читать в источнике
Оценить183
Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПолитсовет 05:43
с чего всё началось
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Технологии
Смартфоны 800 тысяч россиян заразили банковским вирусом
Хакерскую атаку, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян, раскрыли специалисты.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Кино
«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
Происшествия
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Экономика
«Bitcoin будет стоить $35 000». Почему в индустрии все в порядке
По мнению кофаундера биржи EXMO Ивана Петуховского, пока Bitcoin держится ниже ключевых отметок в $10 500-11 000, роста выше $13 800 можно не ждать.
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Политика
Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал осужденного за шпионаж украинца Павла Шаройко.
Авто
Продажи АвтоВАЗ в сентябре увеличились в России на 1%
В сентябре 2019 года отечественная компания LADA реализовала в России 31 516 новых автомобилей, что на 1,1% больше, чем годом ранее.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Происшествия
В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника
В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.
Здоровье
В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Fold выдержал 18 500 раскрытий
Как отметили специалисты SquareTrade, независимо от того, какой стороной упадет Galaxy Fold, ни основной, ни дополнительный экраны гаджета не выдержат удара, даже если аппарат будет в защитном чехле.
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
Космос
Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Политика
Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.