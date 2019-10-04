Экономика

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось

Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК03 октября в 17:00

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Доходы среднего класса в России продолжают падать

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Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

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Доходы среднего класса в России продолжают падать

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Каждый десятый представитель среднего класса – москвич

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК04 октября в 01:05

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ru03 октября в 18:37
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

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Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

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Продажи новых легковых автомобилей в России незначительно сократились

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