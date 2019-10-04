Общество
Газета.RuДоходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.РБКвчера в 17:00
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Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Российская газета 01 октября в 23:32
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Технологии
На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика
Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост
Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.
ТАСС 02 октября в 09:12
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
По какой причине Трамп отозвал посла США с Украины, сообщили СМИ
Сотрудники газеты The Wall street Journal узнали о причине, по которой глава Белого дома Дональд Трамп принял решение отозвать посла США Мари Йованович с Украины.
Южный Федеральный 01:38
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Армия и оружие
США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии
«Министр Эспер и министр Акар признали прогресс, достигнутый в реализации механизма безопасности на северо-востоке Сирии, и подтвердили, что этот механизм надежно обеспечивает безопасность и гарантирует, что глобальная коалиция может предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство")»,— рассказали в пресс-службе Пентагона.
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия
В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК вчера в 16:03
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: Заворотнюк зря скрывается от общества
Пригожин называет ситуацию с Заворотнюк дикостью нашего времени. Продюсер заявил, что устраивать подобные вакханалии неэтично.
Вести Подмосковья 02 октября в 23:46
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах
Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Армия и оружие
Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами
Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
Газета.Ru 01:19
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Футбол
Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Чемпионат 02:48
Спорт
Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сдаче допинг-теста после финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира-2019.
Pravda.Ru 02:19