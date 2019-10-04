Общество

Газета.RuГазета.RuДоходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Об этом свидетельствуют данные доклада научно-исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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с чего всё началось

Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:05

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Коммерсантъ01:11

Доходы среднего класса в России продолжают падать

Эхо Москвы01:46

Названа главная угроза среднему классу России

Lenta.ru02:54

Эксперты ВШЭ оценили долю и риски среднего класса в России

Rambler News Serviceвчера в 18:51

Эксперты увидели взаимосвязь между рождением детей и исчезновением среднего класса в России

URA.Ruвчера в 18:37

Средний класс растворился в населении

Независимая газетавчера в 12:12
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Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Российская газета 01 октября в 23:32
Происшествия

Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Технологии

На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы

На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика

Глава BP Роберт Дадли покинет свой пост

Глава BP Роберт Дадли заявил, что уйдет с поста главы компании, но соответствующего решения совета директоров пока нет.
ТАСС 02 октября в 09:12
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

По какой причине Трамп отозвал посла США с Украины, сообщили СМИ

Сотрудники газеты The Wall street Journal узнали о причине, по которой глава Белого дома Дональд Трамп принял решение отозвать посла США Мари Йованович с Украины.
Южный Федеральный 01:38
Политика

Абэ заявил о желании добиться расцвета российско-японских отношений

NewInform 02:42
Политика

Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Армия и оружие

США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии

«Министр Эспер и министр Акар признали прогресс, достигнутый в реализации механизма безопасности на северо-востоке Сирии, и подтвердили, что этот механизм надежно обеспечивает безопасность и гарантирует, что глобальная коалиция может предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство")»,— рассказали в пресс-службе Пентагона.
Коммерсантъ вчера в 23:15
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Игры

NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России

Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество

В Петербурге станцию метро залило дождем в день открытия

В Санкт-Петербурге на открывшейся сегодня станции метро «Дунайская» появилась протечка.
РБК вчера в 16:03
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ вчера в 15:47
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: Заворотнюк зря скрывается от общества

Пригожин называет ситуацию с Заворотнюк дикостью нашего времени. Продюсер заявил, что устраивать подобные вакханалии неэтично.
Вести Подмосковья 02 октября в 23:46
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в коллегах

Только 3% респондентов ответили, что их ничего не раздражает в коллегах. Кроме того, участники опроса рассказали, что ценят в коллегах.
RT на русском вчера в 23:05
Космос

Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри

Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Армия и оружие

Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами

Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
Газета.Ru 01:19
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Гаджеты

Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus

Astera 02 октября в 14:43
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Футбол

Экс-защитник сборной России: от Шевченко в матче с Украиной несло рыбьим жиром

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов поделился воспоминаниями о выездном матче с Украиной в 1998 году, который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Чемпионат 02:48
Спорт

Шубенкову попалась бракованная колба во время допинг-теста на ЧМ

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о сдаче допинг-теста после финального забега на 110 метров с барьерами на чемпионате мира-2019.
Pravda.Ru 02:19
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